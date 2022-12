Die große Erwartung: Wann ist Nikolausabend da?

Im November? Am 5. oder 6. Dezember? Oder erst am Weihnachtstag? Der Heilige für fast alle wird mehrfach gefeiert.

Anfang Advent bricht in der Fachgruppe „Maskenspiel und Mysterien“ des Gegengifts stets eine Grundsatzdiskussion über die kleinasiatische Frage auf: Wann ist Nikolausabend da? Römische Traditionalisten blicken kurz auf ihren amtlichen Heiligenkalender und verkünden: „Am 6. Dezember!“



Erforscher alpiner Naturvölker protestieren: „Der Bischof von Myra lässt bereits am Vorabend, also am 5. 12., Kramperln und Bartln auf Frauen und Kinder los!“