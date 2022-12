Das Modell Deutschland in der Krise

Österreichs wichtigster Wirtschaftspartner ringt verunsichert um seinen Platz in der Welt. Auf die deutsche Dreierkoalition kommt nach dem Notstandspragmatismus ein schwieriges zweites Jahr zu.

Als Olaf Scholz vor einem Jahr am Berliner Platz der Republik den Amtseid ablegte, konnte er kaum ahnen, was ihn kurz darauf erwarten würde. Zwei Monate später fiel eine russische Armee in die Ukraine ein. Er wurde der erste Kanzler der Nachkriegsgeschichte, der massenhaft Waffen in ein Kriegsgebiet schickte. Mit den Nord-Stream-Pipelines liegt eine Lebensader seines Landes großteils zerfetzt auf dem Meeresgrund.

Als „Notstandspragmatismus“ fasste eine Expertenrunde der Universität Hertie School in Berlin den Stil zusammen, in dem das Land von der Ampel regiert wurde. Österreichs wichtigster Nachbar ringt damit, wie er sich in der Zukunft positionieren soll.

1. Schock beim Gas