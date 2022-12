66 Prozent der Deutschen finden Böhmermann nicht lustig

(c) IMAGO/Panama Pictures

Eine Frage, die wohl auch in Österreich spaltet: Wie witzig ist Satiriker Jan Böhmermann?

Mit dem Humor ist es natürlich so eine Sache. Und mit dem deutschen Humor ganz besonders. Interessant ist es aber doch, dass 66 Prozent der Deutschen den Moderator und Entertainer Jan Böhmermann nicht lustig finden. Jedenfalls gemessen an seinem Erfolg - der wiederum auch daran liegt, dass Böhmermann im "ZDF Magazin Royale" oft eher böse oder agitatorisch ist als lustig.

Zwei Drittel finden den Moderator also nicht witzig: 46 Prozent haben die Frage, ob Böhmermann lustig sei, mit "auf keinen Fall" und 20 Prozent mit "eher nicht" beantwortet. Elf Prozent gaben an, dass sie den Comedian nicht kennen oder die Frage nicht beantworten könnten. Immerhin 23 Prozent sind der Meinung, der 41-Jährige sei lustig. Die repräsentative Umfrage (2500 Teilnehmer) wurde übrigens für die deutsche "Zeit" in dieser Woche erstellt.

(rovi)