Wie die Sardine in Wiener Hand kam

Der Wiener Unternehmer Jakob Glatz hat die Nuri-Fabrik in Porto 2016 gerettet.

Mehr als 50 Fischfabriken gab es einst in Matosinhos, einem Vorort von Porto. Heute sind es nur noch zwei. Eine der beiden, die Fábrica de Conservas Pinhais, in der seit mehr als 100 Jahren die legendären „Nuri“-Ölsardinen produziert werden, verdankt ihren Fortbestand wohl einem österreichischen Unternehmer, Jakob Glatz.



Wie schon sein Großvater Konrad Glatz war auch Jakob Glatz von den Produktionsprozessen in der Konservenfabrik fasziniert, als er als 24-Jähriger erstmals nach Portugal kam und den Standort besuchte. Sein Vater war einige Monate davor tödlich verunglückt, Jakob Glatz musste von heute auf morgen das Familienunternehmen übernehmen.