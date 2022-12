Die Reichen sind ärmer geworden

Vor allem Tech-Milliardäre mussten heuer zusehen, wie ihr Vermögen um Milliarden schrumpfte.

Eines hat sich heuer nicht geändert: Der reichste Mensch der Welt heißt Elon Musk. Der Tesla- und Twitter-Chef hatte zu Jahresanfang einen so großen Vorsprung beim Vermögen, dass ihn nicht einmal die Halbierung der Tesla-Aktie den Titel „Reichster Mensch der Welt“ kostete. Obwohl Musks Vermögen heuer um fast 100 Milliarden Dollar geschrumpft ist und er damit auch der größte Verlierer des Jahres ist, bringt er es noch auf ein Vermögen von 171 Milliarden Dollar, wie Bloomberg-Daten zeigen. Dieses besteht größtenteils aus Tesla-Aktien und -Optionen, Anteilen an der Weltraumfirma SpaceX sowie am Kurznachrichtendienst Twitter.



Auf Platz zwei liegt ein Europäer: der Franzose Bernard Arnault, Großaktionär von Christian Dior und Chef von LVMH. Die Aktie des Luxusgüterkonzerns hat sich heuer in einem schwachen Umfeld halbwegs stabil gehalten. Arnault hat zwar auch zehn Milliarden Dollar verloren, damit aber weit weniger als die Konkurrenten. Sein Vermögen beläuft sich auf 168 Mrd. Dollar.