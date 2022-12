Afrikas historisches Fußballfest: Marokko im Halbfinale

Die Marokkaner besiegen Portugal 1:0 und stehen als erste afrikanische Mannschaft unter den Top vier.

Marokko schreibt weiter an seinem WM-Märchen, und ein ganzer Kontinent feiert mit: Den Nordafrikanern gelang im Viertelfinale gegen Portugal der nächste Coup, der 1:0-Sieg bedeutet, dass zum ersten Mal in der WM-Geschichte eine afrikanische Mannschaft um den Einzug ins Finale spielt. Der Gegner wird am Abend (20 Uhr) zwischen Frankreich und England ermittelt.

Marokko begann zwar zurückhaltend, erkannte aber bald, dass Portugal gegen die kompakte Abwehr kein Rezept fand: Ohne Tempo und Ideen blieb oft nur der lange Ball - eine einfache Beute für Bono und seine Vorderleute, die im Turnierverlauf erst einen Gegentreffer hinnehmen mussten. Aus der sicher stehenden Defensive wurden die Afrikaner immer mutiger, und ihre Angriffe waren wesentlich konkreter.

Die Führung war schließlich der Mithilfe von Portugals Keeper Diogo Costa geschuldet. Dieser verschätzte sich bei einer Flanke völlig und Youssef En-Nesyiri köpfelte zum 1:0 ein (42.). Das Tor war nicht unverdient, Beleg dafür: In der ersten Halbzeit hatte Marokko zwar nur 34 Prozent Ballbesitz, aber mehr Torschüsse als der große Favorit abgegeben.

Nach der Pause lieferte Marokko die erwartete Abwehrschlacht, allzu viele Topchancen fand Portugal nicht vor. Gegen Joao Felix zeigte Bono eine Glanzparade (82.), ansonsten hielt die Mauer trotz Gelb-Rot für den eingewechselten Walid Cheddira (93.) dicht. Daran konnte auch der eingewechselte Cristiano Ronaldo, der mit seinem 196. Länderspiel den Fifa-Rekord des Kataris Bader Al-Mutawi einstellte, nichts mehr ändern. Während der Superstar ungläubig in den Nachthimmel starrte, feierten die Marokkaner auf dem Rasen und den Tribünen.

(swi)