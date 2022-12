Mercedes-Benz Vans baut erstes E-Fahrzeugwerk in Polen

Die Umsetzung hänge unter anderem noch von der Gewährung staatlicher Beihilen zu der Investition ab.

Die Van-Sparte von Mercedes-Benz will ihr erstes reines Elektro-Transporterwerk in Polen am bestehenden Mercedes-Standort Jawor ansiedeln. "Wir haben eine Absichtserklärung mit der polnischen Regierung und weiteren polnischen Wirtschaftspartnern unterzeichnet", erklärte Spartenchef Mathias Geisen am Montag.

Die Umsetzung hänge unter anderem noch von der Gewährung staatlicher Beihilen zu der Investition ab. Der Plan, das Montagewerk zusammmen mit dem US-Konkurrenten Rivian aufzubauen und damit die Kosten zu teilen, hat sich vorerst zerschlagen. Rivian habe das Projekt aufgrund der Repriorisierung eigener Projekte zurückgestellt.

(APA)