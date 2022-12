Taylor Swift feiert ihren Geburtstag im Studio

(c) Getty Images (Kevin Winter)

Auf Instagram bedankte sich die Sängerin für „all die schönen Glückwünsche“. Zusammen mit dem Produzenten Jack Antonoff startete sie ins 34. Lebensjahr.

Pop-Sängerin Taylor Swift hat nach eigenen Angaben auch an ihrem Geburtstag gearbeitet. „Natürlich habe ich meinen 33. Geburtstag im Studio verbracht“, schrieb die vielfach preisgekrönte Musikerin auf Instagram. Dazu postete sie ein Foto, auf dem sie auf dem Boden vor dem Pop-Produzenten Jack Antonoff sitzt und beide Hände mit je drei Fingern in die Kamera streckt - für die Zahl 33. Swift hat einen Kontrabass auf den Beinen liegen, Antonoff hält eine Gitarre in den Händen.

Hinter den beiden sind noch Keyboards und ein Mischpult zu sehen. In ihrem Post dankte Swift für „all die schönen Glückwünsche“, die sie zu ihrem Geburtstag am Dienstag, dem 13. Dezember erhalten habe. Die Sängerin hatte schon zuvor oft mit Antonoff zusammengearbeitet, auch bei ihrem im Oktober erschienen zehnten Studioalbum „Midnights“ (die Kritik lesen Sie hier) hatte der Produzent mitgewirkt. Das Album hat diverse Rekorde gebrochen.

Die Sängerin will sich außerdem schon bald als Regisseurin versuchen. Sie werde ihren ersten Spielfilm gar nach ihrem eigens geschriebenen Skript drehen.

(APA/red)