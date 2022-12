Ökonomen uneins über Zukunft Deutschland

Nur eine kurze Winterrezession oder doch spürbarer Rückgang im Jahr 2023? Die Prognosen der Wirtschaftsforscher für Europas größte Volkswirtschaft sind sehr unterschiedlich.

Wien. Klar ist eigentlich nur eines: Das Jahr 2023 wird für den wichtigsten Handelspartner Österreichs kein leichtes werden. So wird die deutsche Volkswirtschaft in jedem Fall in die Rezession eintauchen, darüber sind sich die Wirtschaftsforschungsinstitute einig, von denen einige am Mittwoch neue Prognosen präsentiert haben. Die offene Frage dabei lautet jedoch: Wie heftig wird diese Rezession ausfallen?

Dass sie nicht dem Einbruch während der Coronapandemie oder der Finanzkrise von 2009 vergleichbar sein wird, steht dabei außer Frage. Selbst die pessimistischsten Ökonomen sehen diese Gefahr als gebannt an – etwa, weil es seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine gelungen ist, unabhängiger von russischen Erdgaslieferungen zu werden und daher auch ein kompletter Lieferstopp (der in der Regel auch nicht erwartet wird) nicht mehr so drastische Folgen nach sich ziehen würde.