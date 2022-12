Am vierten Adventsonntag wartet Siebenfach-Lotto-Jackpot

Am kommenden Sonntag geht es um den zweiten Siebenfachjackpot in diesem Jahr. Die Lotterien erwarten eine Gewinnsumme im zweistelligen Millionenbereich.

Der zweite Sechsfachjackpot in diesem Jahr endete wie sein Vorgänger im April: ohne Sechser. Am kommenden Sonntag geht es nun um den zweiten Siebenfachjackpot in diesem Jahr. Die Österreichischen Lotterien erwarten eine Sechser-Gewinnsumme im zweistelligen Millionenbereich. Es wird laut Aussendung vom Mittwochabend um rund zehn Millionen Euro gehen. Die "sechs Richtigen" wären 6, 19, 20, 22, 29 und 39 gewesen.

In der mehr als 36-jährigen Geschichte von Lotto handelt es sich um den dritten Siebenfachjackpot. Der erste im November 2018 endete mit einem Sologewinn für einen Niederösterreicher aus dem Waldviertel: er holte sich 14,9 Millionen Euro. Und auch beim zweiten gab es einen Sologewinn: Ein Oberösterreicher holte sich im April mehr als 9,8 Millionen Euro.

(APA)