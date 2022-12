Brock Purdy: „Mister Irrelevant“ mischt jetzt die NFL auf

Als 262. und letzter Spieler im Draft ausgewählt, ist der Quarterback der San Francisco 49ers plötzlich ein Star.

San Francisco/Wien. Eigentlich hatten die Fans der San Francisco 49ers die Titelchancen ihres Teams schon massiv schwinden gesehen. Nachdem sich Jimmy Garoppolo vor zwei Wochen den rechten Fuß gebrochen hatte, fiel schon der zweite Quarterback in dieser Saison mit einer schweren Verletzung aus. Zuvor war den 49ers mit Trey Lance (Knöchelbruch) an Spieltag zwei bereits ein Spielmacher abhanden gekommen. Also stand San Francisco vor der Frage: Kann die dritte Wahl auf der wichtigsten Position im Football noch gut genug sein?

Vor den Vorhang gebeten wurde nun ein gewisser Brock Purdy. Der junge Mann aus Arizona war bis zu seinem ersten NFL-Einsatz an Spieltag 13 als Garoppolo-Ersatz nur Insidern bekannt gewesen. Purdy lieferte gute Leistungen am College ab (Iowa State), ein große Karriere hatte ihm aber niemand vorausgesagt. Der diesjährige NFL-Draft brachte ihm immerhin einen Vertrag in San Francisco ein, Purdy aber wurde als 262. und letzter Spieler gewählt. Ein Vertrauensvorschuss sieht anders aus, und nur in den seltensten Fällen spielten Letztgewählte in der National Football League eine Rolle. Die bekannteste Ausnahme ist Kicker Ryan Succop (gedraftet 2009), der 2021 mit den Tampa Bay Buccaneers den Super Bowl gewann.