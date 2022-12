Taxifahrerin in der Steiermark von Fahrgast attackiert

Der Polizei zufolge wollte die Frau den Täter und drei weitere Fahrgäste nicht zum gewünschten Zielort bringen, weil sich diese auffällig verhalten hätten.

Eine 48-jährige Taxilenkerin ist Samstagfrüh in Gersdorf an der Feistritz (Bezirk Weiz) von einem unbekannten Fahrgast attackiert worden. Laut Polizei wollte die Frau den Täter und drei weitere Fahrgäste nicht zum gewünschten Zielort bringen, weil sich diese auffällig verhalten hätten. Daraufhin schlug ihr ein junger Mann mit der Faust gegen den Kopf, alle vier flüchteten.

Die vier Männer im Alter von etwa 16 bis 20 Jahren waren um 4.15 Uhr vor einer Disco in Weiz in das Taxi der 48-Jährigen gestiegen und wollten zu einem Wald hinter dem Freibad in Gersdorf an der Feistritz gebracht werden. Laut Angaben der Lenkerin hatten sie sich während der Fahrt auffällig verhalten und damit geprahlt, später noch Drogen konsumieren zu wollen. Das veranlasste die Taxifahrerin dazu, ihr Fahrzeug anzuhalten, die Männer aussteigen zu lassen und den Fahrpreis einzuheben.

Einer der Männer schlug der Frau daraufhin von hinten mit der Faust gegen den Kopf, weshalb sie für kurze Zeit benommen war. Die Unbekannten suchten daraufhin das Weite, sie waren nach wie vor flüchtig.

