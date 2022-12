Die Fifa geht, das IOC kommt

Wetten, dass Katar die Sommerspiele 2036 austragen wird? Von aufgelegten Elfmetern und dem Geldsack-Weitwurf.

Die Fußball-WM in Katar endet am Sonntag mit einem großartigen Finale. Dann stehen sich Argentinien und Frankreich gegenüber, erhalten die besten Fußballer, Lionel Messi und Kylian Mbappé, die volle Aufmerksamkeit. Dann wird, wie erwartet, keiner mehr über Menschenrechte sprechen. Und nach Abpfiff ist dann endgültig keine Rede mehr von all den anderen sozialen Problemen, die rund um diese WM für Nachdenklichkeit gesorgt hatten. Was war da noch einmal mit dieser „One-Love“-Armbinde?

Die Fifa-Karawane zieht mit einem satten Milliarden-Gewinn weiter, das Emirat hatte sein Event mit globaler Aufmerksamkeit. Auch alle Sponsoren sind glücklich, der Lapsus mit dem kurzerhand verhängten Alkoholverbot rund um alle WM-Stadien wurde sicherlich zum Wohle aller abgewogen.