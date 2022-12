Unentdeckte Aktien, die das Depot aufladen

Wenn E-Autos richtig in Fahrt kommen sollen, braucht es viel mehr Lade-Infrastruktur. Ein Wachstumsmarkt für Anbieter ist gerade im Entstehen, deren Aktien eine Investition in die Zukunft sind. Auf welche Unternehmen soll man achten?

Wien. E-Mobilität: Wenn dieser Begriff fällt, dann ist der Name Tesla nicht weit. Längst setzt nicht nur der auch wegen seines Gründers, Elon Musk, dauernd in den Schlagzeilen stehende Pionier der Elektroautos die Anleger unter Strom. E-Autos und ihre Nachhaltigkeits-Bilanz sind zwar nach wie vor nicht unumstritten. Faktum ist aber, dass sie zweifellos beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen die große Rolle spielen werden. 17,4 Millionen E-Autos waren 2021 weltweit unterwegs, nahezu dreimal so viele wie 2018. Im Jahr 2030 sollen es bereits 116 Millionen sein, wobei Asien und vor allem China die größten Treiber sind. Auch in Österreich wuchs die Zahl der E-Vehikel laut dem Bundesverband der Elektro-Mobilität Österreichs bis Ende Oktober 2022 von 76.539 auf 103.265.

Auch wenn die Nachwehen der Pandemie und die kriegsbedingten Lieferkettenengpässe zu einem leichten Dämpfer beim Absatz führen und die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen liegen, sieht die Internationale Energieagentur (IEA) nur eine Richtung – steil nach oben. Will die EU ihr Green-Deal-Ziel eines Nullemissions-Szenarios bis 2050 erreichen, muss der Anteil der E-Autos von derzeit rund zehn auf 60 Prozent steigen. Ab 2035 dürfen überhaupt keine Benziner und Diesel mehr produziert werden.