Julia Buczolich hat das Klassenzimmer gegen das Büro getauscht. Die Lehrerin arbeitet nun ein Jahr lang im Produktmanagement bei A1. Sie erzählt vom temporären Ausstieg aus „einer Blase“.

„Da ist es ruhig.“ Das war einer der ersten Gedanken, der Julia Buczolich an ihrem neuen Arbeitsplatz durch den Kopf ging. Ein paar ihrer Kollegen blicken konzentriert in den Computer, andere telefonieren mit gedämpfter Stimme oder besprechen sich in kleinen Teams in den abgetrennten Glaskobeln. Es ist tatsächlich recht leise im dritten Stock des A1-Headquarters. Ganz anders als an Julia Buczolichs früherer Arbeitsstelle.

Bisher ist die 28-Jährige nämlich im Klassenzimmer gestanden. Sie unterrichtete Deutsch und Musik an einer Mittelschule in Wien Floridsdorf. Da ging es ständig rund. Die Schüler tobten, die Lehrerin wurde mit Fragen „zugeballert“, und im Konferenzzimmer gab es immer irgendetwas mit den Kollegen zu klären. Der Wechsel in das Büro des Großunternehmens war für die Pädagogin eine Umstellung – nicht nur deshalb.