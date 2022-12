Weihnachten wie früher: Mette, Museum und Clubs

(c) Getty Images (Christina Reichl Photography)

Nach zwei Jahren voller Einschränkungen kann Weihnachten heuer so gefeiert werden wie vor der Pandemie: Die Metten finden wieder wie gehabt statt, auch in den Clubs darf nach der Bescherung wieder getanzt werden. Von Last-Minute-Tipps über Angebote für Einsame: Ein kleiner Überblick

Keine Personen-Obergrenzen bei privaten Weihnachtsfeiern. Keine 2-G-Kontrollen in Lokalen, im Theater oder Kino. Und auch keine Zugangsbeschränkungen in den Kirchen wie in den vergangenen beiden Jahren, als die Weihnachtsmetten nur für deutlich weniger Besucherinnen und Besucher zugänglich waren.

Kurz: In diesem Jahr ist – zumindest für alle, die nicht mit Grippe und anderen Erkrankungen im Bett liegen – Weihnachten wie vor der Pandemie möglich. Auch das Wetter macht da keine Ausnahme: Wie fast immer in den vergangenen Jahren werden es leider wieder keine weißen Weihnachten.