Frauennotruf an den Feiertagen rund um die Uhr erreichbar

Frauen, die von Gewalt betroffen sind, finden auch an den Feiertagen unter der Nummer 01/71719 Hilfe.

Opferschutz macht auch zu Weihnachten keinen Urlaub. "Die Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs sind auch zu Weihnachten - und an allen Feiertagen - rund um die Uhr für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, da", sagte Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál (SPÖ).

"Harmonische und besinnliche Weihnachtsfeiertage wünschen sich wohl alle. Oft sieht die Wirklichkeit leider anders aus." Es sei wichtig, dass Frauen, die Hilfe brauchen, diese möglichst schnell bekommen. Erreichbar ist der Frauennotruf unter 01/71719 rund oder per E-Mail an frauennotruf@wien.at.

Weil auch in der nächsten Zeit viele Feiern anstehen, wurde am Freitag vonseiten der Stadt Wien auf die Gefahr von K.O.-Tropfen aufmerksam gemacht. Unter dem Motto "Nichts ist O.K. bei K.O.-Tropfen" läuft die groß angelegte Bewusstseinskampagne und ruft zu Aufmerksamkeit und Zivilcourage auf. Die Aktion des 24-Stunden Frauennotrufs Wien (MA 57) klärt darüber auf, was K.O.-Mittel sind, wie man sich davor schützen und was man tun kann, wenn man vermutet, Opfer geworden zu sein.

Hilfe und Unterstützung für Frauen Hier finden Sie eine gesammelte Übersicht der Telefonnummern, die Frauen in Gewaltsituationen helfen. Sie wurden vom Wirtschaftsministerium zusammengestellt. Der Polizeinotruf ist 133. Die Rettung erreichen Sie unter 144. Internationaler Notruf ist 112. Bei akuten Gewaltsituationen (kostenlos und 24/7 erreichbar) Frauenhelpline: 0800/222 555

Hier sind Expertinnen rund um die Uhr erreichbar und bieten Ersthilfe und Krisenberatung. Bei akuter Gefahr wird rasch für Hilfe gesorgt. Opfernotruf: 0800/112 112

Hier gibt es für von Gewalt Betroffene anonyme Hilfe durch Psychologen und professionell ausgebildete Helfer. Zudem wird Rechtsberatung angeboten. Anlaufstellen und Beratung

Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen www.gewaltschutzzentrum.at Frauen und Kinder, die Gewalt in der Familie erleiden, können hier kostenlos und vertraulich mit Beratern sprechen. Frauenhäuser www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/frauen/anlaufstellen-und-frauenberatung/frauenhaeuser (Übersicht des Frauenministeriums)

www.aoef.at (Autonome Österreichische Frauenhäuser)

www.frauenhaeuser-zoef.at (Zusammenschluss österreichischer Frauenhäuser) Frauenhäuser bieten Frauen, die Gewalt in der Familie erleiden, und ihren Kindern eine sichere Wohnmöglichkeit. Insgesamt gibt es rund 30 Frauenhäuser in Österreich, die in zwei Verbänden vernetzt sind (siehe Links). Die Häuser stehen allen von Gewalt betroffenen Frauen offen. Einkommen, Nationalität oder Religion spielen keine Rolle.

Notruf Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen: 01/523 22 22 www.frauenberatung.at Diese Wiener Beratungsstelle steht Mädchen und Frauen offen, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Sie richtet sich auch an Familienangehörige, Kollegen, Lehrer oder Freunde Betroffener, die Rat brauchen. Auch rechtliche Schritte können besprochen werden. Weißer Ring

www.weisser-ring.at Die Verbrechensopferhilfe Weißer Ring bietet kostenfreie Rechtsberatung, schwerpunktmäßig bei Fragen zu Schadenersatz, Opferrechten und zum Verbrechensopfergesetz.

Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels

www.lefoe.at Diese Hilfestelle steht Frauen offen, die zur Prostitution gezwungen werden oder als Ehefrau oder Hausangestellte nach Österreich "gelockt" wurden.

Orientexpress

www.orientexpress-wien.com Diese Frauenberatungsstelle richtet sich ebenso an von Zwangsheirat betroffene Frauen und Mädchen. Das Ministerium bietet den sogenannten Familienhärteausgleich an, der dazu dient, finanzielle Überbrückung zu gewähren, wenn etwa eine Notsituation geboten ist. Details: www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/familie/finanzielle-unterstuetzungen/familienhaerteausgleich

Österreichische Rechtanwaltskammern

www.rechtsanwaelte.at Eine erste Beratung ("Erste anwaltliche Auskunft") im Bundesland ist gratis. Online-Hilfe

Online-Beratung ist vor allem dann hilfreich, wenn Betroffene selber keine Beratungsstelle aufsuchen können. Auch, wer lieber schreibt als spricht, kann sich an Beraterinnen im Internet wenden. Die Portale bieten anonyme Beratung an. Helpchat

www.haltdergewalt.at

(Montags von 19 - 22 Uhr; auf Deutsch, Englisch und Türkisch verfügbar)



Frauen* beraten Frauen*

www.frauenberatenfrauen.at

Wer hier seine Fragen eingibt, erhält innerhalb von 48 Stunden eine Erstberatung, ohne Angabe einer E-Mail-Adresse. Mona-Net-Helpdesk

www.mona-net.at Das "Mädchen online Austria"-Netzwerk bietet Beratung für Mädchen bei allen Problemen und Fragen an.

Gewaltinfo.at

www.gewaltinfo.at

Anlaufstellen für Männer

Männerberatung Wien

www.maenner.at, +43 1 603 28 28 Männerinfo

www.maennerinfo.at, 0720 / 70 44 00 Männerberatung bei Gewalt in der Familie, Krisenintervention, Deeskalation, Konfliktberatung. In allen Bundesländern.

