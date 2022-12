Deutschunterricht kann viel mehr sein als Lesekompetenztraining

Unlängst wurden die Preisträgerinnen und Preisträger des vom BG Klosterneuburg veranstalteten Literaturpreises ausgezeichnet. Echt weihnachtswunderbar!

Es geht auch anders... Aber was bedeutet ,anders‘ heutzutage eigentlich? Warum wollen Menschen anders sein? Wenn alle anders sein wollen, sind wir dann nicht wieder gerade deswegen gleich? [..] Meine Mutter wuchs im China der Kulturrevolution, also einer Zeit der maximalen Gleichmache, auf. Hammer- und sichelscharf sieht sie die Ursache in der modernen globalen Kultur, und zwar im Osten wie im Westen.“ So beginnt der preisgekrönte, kluge Text von Ivy St., Schülerin der 4B des Bundesgymnasiums Klosterneuburg mit chinesischen Wurzeln. Und er endet mit dem weisen Satz: „Es geht auch normal, das wäre dann mal was anderes.“

Ivy St. ist eine von acht Preisträgerinnen und einem Preisträger des vom BG Klosterneuburg veranstalteten Literaturwettbewerbs, der nach zweijähriger covidbedingter Pause wieder stattfinden konnte.