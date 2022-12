Die echte Globalisierung geht jetzt erst richtig los

Chinas erratische Coronapolitik sorgt dafür, dass Investoren nach Alternativen suchen. Etwa in Indien. Das Ende der Globalisierung wurde zu früh ausgerufen.

Es sind verstörende Berichte, die dieser Tage auch unser Korrespondent aus China sendet. Nach einer jahrelangen „Zero Covid“-Politik schwenkte die kommunistische Regierung in Peking von einem Tag auf den anderen auf das andere Extrem um, setzt auf Durchseuchung und lässt das Virus quasi ungezügelt gewähren. Das alles geschah bekanntlich nicht ganz freiwillig. Nachdem in einem Wohnhaus mindestens zehn Menschen verbrannt waren, weil die Feuerwehr aufgrund der strengen Covid-Maßnahmen nicht zum Brand vorrücken konnte, stellten Demonstranten in aller Öffentlichkeit die Kommunistische Partei und Staatschef Xi Jinping infrage. So perfekt funktionierte der chinesische Überwachungs- und Repressionsapparat dann doch nicht. Und so untertänig und willenlos ist das chinesische Volk also doch nicht. Und noch kann niemand abschätzen, wohin das alles führen wird.