Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Wahlzuckerl für Niederösterreichs Familien: In Niederösterreich ließ das Kinderbetreuungsangebot bisher oft zu wünschen übrig. Nun, kurz vor der Wahl, wurde eine Ausbauoffensive angekündigt. Als „Kinderösterreich“ oder „Familienösterreich“ wird das Land in Postwürfen und auf Plakaten bezeichnet. Mehr dazu. [premium]

Ihr Kinderlein kommet? Die niederösterreichische ÖVP muss ihren Wählern allerdings schon etwas genauer erklären, wie sie die Verbesserungen der Kinderbetreuung auf den Boden bringen will, meint dazu Ulrike Weiser in der Morgenglosse.

Lawine auf Skipiste in Tirol: Zwei Tage nach dem Lawinenabgang in Lech/Zürs ist am Dienstagnachmittag wieder eine Skipiste von Schneemassen verschüttet worden. Betroffen war eine derzeit gesperrte schwarze Piste im Skigebiet Hoch Imst in Tirol, verschüttet wurde dabei offenbar niemand. Mehr dazu.

Trumps Steuerunterlagen vor Veröffentlichung: Demokraten im US-Kongress wollen am Freitag teilweise geschwärzte Steuererklärungen des ehemaligen Präsidenten veröffentlichen. Teile bleiben geschwärzt. Mehr dazu.

„Wir wissen, was zu tun ist": Der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskij, erwartet 2023 eine Entscheidung im Verteidigungskrieg gegen Russland, er spricht von einem „entscheidenden Jahr“. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche soll Wladimir Putin zum Teufel erklären,

fordert Kiew. Der russische Präsident Wladimir Putin wiederum hat am Vortag ein Dekret unterzeichnet, das den Ölexport einschränkt. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Livebericht.

Fällt der Strom nun öfter aus? Am Stefanitag waren Teile des dritten Bezirks in Wien ohne Strom. Zufall oder Auffälligkeit? Und wann wird ein Stromausfall zum Blackout? Eine Spurensuche bei den Wiener Netzen. Mehr dazu.