Last-minute-Tipps für die letzte Nacht des Jahres

Hauptbild • Wer zum Jahreswechsel noch nichts vorhat, kann jedenfalls in die Innenstadt: Der Silvesterpfad ist wieder da. • picturedesk.com

Wer nach zwei ruhigen Jahreswechseln vergessen hat zu planen, hat durchaus noch kurzfristige Möglichkeiten: vom Silvesterpfad über Käsepakete bis hin zum Sommerrodeln angesichts der milden Temperaturen.

Fast hätte man sich schon daran gewöhnt, mehr oder weniger schaumgebremst ins neue Jahr hineinzufeiern: Nach zwei Jahren Pandemie wird Silvester nun endlich wieder wie früher. Zumindest: fast. Statt im kleinen Kreis brettspielend auf den Jahreswechsel zu warten, kann groß gefeiert werden – auch wenn es das traditionelle große Feuerwerk in Wien nicht mehr gibt. Für alle, die aus der Übung gekommen sind, was die Silvesterplanung angeht: Ein paar Last-minute-Tipps für die letzte Nacht des Jahrs in und um Wien.