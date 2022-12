Corona-Welle in China: Präsident Xi ruft zu mehr Einigkeit auf

Chinas Präsident äußerte sich in seiner Neujahrsansprache erstmals zur Kehrtwende der Corona-Politik.

Chinas Präsident Xi Jinping hat in seiner Neujahrsansprache die Bevölkerung zu mehr Einsatz und Einigkeit aufgerufen. China sei in eine neue Phase der Bekämpfung der Pandemie eingetreten, sagte Xi am Samstag in seiner ersten öffentlichen Stellungnahme zur Kehrtwende seiner Corona-Politik. Vor drei Wochen hatte China rigorose Kontaktbeschränkungen, Abriegelungen und Massentests aufgegeben.

China habe im Kampf gegen das Virus noch nie dagewesene Schwierigkeiten überwunden und seine Maßnahmen optimiert, erklärte der Präsident. "Seit dem Ausbruch der Epidemie (...) haben die meisten Funktionäre und Einwohner, insbesondere das medizinische Personal und die Arbeiter, den Schwierigkeiten getrotzt und mutig durchgehalten", sagte Xi. Zwar sei der Kampf gegen die Seuche nicht vorbei, aber die Morgendämmerung stehe bevor. Nach der Aufgabe der Restriktionen rollt eine Welle von Corona-Infektionen durch das Land, die unter anderem die wirtschaftliche Erholung hemmt. Westliche Experten rechnen im neuen Jahr mit bis zu einer Million Corona-Toten in China. Mehrere europäische Staaten und die USA lassen wegen dieser Entwicklung Passagiere aus China nur noch unter Auflagen einreisen.

Xi hatte den restriktiven Kurs bei der Pandemie-Bekämpfung lange Zeit als besten Weg beschrieben und auf die hohen Todeszahlen in westlichen Ländern verwiesen. Nach beispiellosen öffentlichen Protesten etwa gegen die Isolierung ganzer Stadtteile oder Trennung von Familien gab er diese Strategie auf. Damit reiht sich China unter den Ländern ein, die das Virus ähnlich wie grippale Krankheitserreger behandeln und weitgehend auf Maßnahmen verzichten, die die gesamte Bevölkerung betreffen.

(APA)