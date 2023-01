Naomi Ackie: "Sie wusste genau, was sie will"

Naomi Ackie verkörpert Whitney Houston im neuen Biopic „I Wanna Dance With Somebody“. Ackie über Houstons Musik als Teil ihres Lebens, über den Druck, einen Weltstar zu spielen, und den Kontakt zu Houstons Familie.

Als Naomi Ackie im November 1992 im Londoner Stadtteil Walthamstow geboren wurde, war Whitney Houston nach drei Erfolgsalben und der Hauptrolle im Film „Bodyguard“ längst einer der größten Stars der Welt. Über zehn Jahre nach dem Tod der Sängerin schlüpft die Britin, die man bislang vor allem aus „Star Wars: Der Aufstieg Skwalkers“ oder Serien wie „The End of the F***king World“ oder „Master of None“ kennt, in deren Haut und verkörpert sie im Biopic „Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody“. Die „Presse am Sonntag“ sprach mit ihr anlässlich des Kinostarts.

Ms. Ackie, die erste Frage liegt bei einem Film wie „Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody“ auf der Hand: Waren Sie schon vor dem Film selbst ein Fan der Frau, die Sie nun verkörpern?