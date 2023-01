2022 sind mehr als 100.000 flüchtende Menschen in Italien gelandet

67.477 mehr Geflüchtete kamen in Italien an als noch 2021. Die meisten Flüchtlinge stammen aus Ägypten, Tunesien und Bangladesch.

In Italien hat die Zahl der 2022 nach Seefahrten über das Mittelmeer eingetroffenen Flüchtenden die Schwelle von 100.000 Ankünften überschritten. 105.149 Menschen sind im Gesamtjahr 2022 an den italienischen Küsten gelandet, um 56 Prozent mehr als die 67.477 im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte das Innenministerium in Rom am Montag mit. 2020 waren es 33.687 Personen gewesen.

Die meisten in Süditalien eingetroffenen Migrantinnen und Migranten stammen aus Ägypten (20 Prozent), Tunesien (18 Prozent), Bangladesch (14 Prozent), Syrien (neun Prozent), Afghanistan (sieben Prozent), Cote d'Ivoire (sechs Prozent), Guinea (vier Prozent), Pakistan (drei Prozent) und dem Iran (zwei Prozent). Voriges Jahr wurden 12.687 unbegleitete Minderjährige an Land gebracht, 10.053 waren es im gesamten Jahr 2021 und 4687 im Jahr 2020.

Unter der neuen italienischen Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verfolgt Italien einen harten Kurs gegenüber NGOs, die Flüchtlinge retten. Die Hilfsorganisationen werden beschuldigt, Schlepperei zu unterstützen.

(APA)