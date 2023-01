Wird Aaron Taylor-Johnson der nächste James Bond?

(c) IMAGO/Independent Photo Agency I (IMAGO/Nick Zonna / ipa-agency.ne)

Die Gerüchte verdichten sich: Der Brite Aaron Taylor-Johnson soll bei den Bond-Produzenten vorgesprochen haben und gut angekommen sein. Zwei voneinander unabhängige Quellen geben ihm die besten Chancen.

Kaum ein britischer Mime, der noch nicht als potenzieller Nachfolger von Daniel Craig in der Rolle des James Bond genannt wurde. Nun soll es aber ernst werden: Zwei voneinander unabhängige Quellen berichten, dass Aaron Taylor-Johnson derzeit die besten Chancen habe, den Part zu übernehmen. Das meldeten sowohl die britische Boulevardzeitung „Sun“, als auch der gewöhnlich gut informierte Film- und Unterhaltungs-Journalist Matthew Belloni, der früher beim „Hollywood Reporter“ war und jetzt mit „Puck“ eine Aufdeckerwebsite betreibt. Ihnen zufolge soll sich Taylor-Johnson mit den Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson getroffen und vorgesprochen haben. Er soll gut angekommen und ihr Favorit sein.

Taylor-Johnson würde jedenfalls in das Profil passen: Er ist 32 Jahre alt, Brite, hat genug Erfahrung als Schauspieler, ist aber noch nicht zu berühmt. Am bekanntesten ist er vermutlich aus „Avengers: Age of Ultron“: Darin hatte er die kleine, aber prägnanten Rolle des Pietro Maximoff alias Quicksilver, des Zwillingsbruders von Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

In Tom Fords Film „Nocturnal Animals“ spielte er einen Entführer und wurde dafür mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Mit seinen bisherigen Rollen hat Taylor-Johnson bewiesen, dass er eine gewisse moralische Ambiguität gut darstellen kann, was sich für einen Bond eignen würde.

Er war 19, sie 42

Schlagzeilen hatte er mit seinem Privatleben gemacht, allerdings ist das schon länger her: 2009 gab er, noch als Aaron Johnson, bei einer Filmpremiere bekannt, mit der Regisseurin und Künstlerin Sam Taylor-Wood verlobt zu sein. Er war damals 19 Jahre alt, sie 42. Inzwischen heißen beide Taylor-Johnson, sind immer noch verheiratet und haben zwei Töchter.

Neben Aaron Taylor-Johnson kursieren freilich noch weitere Namen von Schauspielern, die als 007 infrage kommen sollten. Richard Madden („Game of Thrones“) und Regé-Jean Page („Bridgerton“) werden schon länger genannt, ebenso wie Tom Holland (der aktuelle Spider-Man-Darsteller). Neu hinzugekommen sind der Brite Lucien Laviscount, einer der Stars aus „Emily in Paris“ und Jacob Elordi. Dieser feierte mit der Teenie-Romcom „The Kissing Booth“ seinen Durchbruch, konnte seine schauspielerischen Fähigkeiten aber in der HBO-Serie „Euphoria“ zeigen. Allerdings ist er Australier und mit 25 Jahren möglicherweise noch zu jung für die Rolle.

Offen ist, wann ein neuer Bond bekannt gegeben wird. Broccoli und Wilson wollen sich Zeit nehmen, den idealen Kandidaten zu finden. Der letzte Film mit Daniel Craig, „Keine Zeit zu sterben“, war 2021 ins Kino gekommen.

