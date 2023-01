Zweiter Frauen-Slalom in Zagreb wetterbedingt abgesagt

Grund seien die hohen Temperaturen und starker Wind, teilte der Weltverband FIS mit. Bereits beim Rennen am Mittwoch hatte die Piste am Bärenberg stark gelitten.

Der für Donnerstag geplante zweite Slalom der Skirennfahrerinnen in Zagreb ist wetterbedingt abgesagt worden. Grund seien die hohen Temperaturen und starker Wind, teilte der Weltverband FIS mit. Bereits beim Rennen am Mittwoch hatte die Piste am Bärenberg stark gelitten. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin hatte ihren 81. Weltcup-Sieg gefeiert, beste Österreicherin war Franziska Gritsch als Siebente.

Die örtlichen Organisatoren hatten alles unternommen, um am Sljeme, dem Hausberg von Kroatiens Hauptstadt, auch für den zweiten Slalom eine einigermaßen renntüchtige Piste herzurichten. Doch alle Bemühungen waren umsonst. Plusgrade im zweistelligen Bereich und starker Wind machten jede Hoffnung zunichte.

Durch die Absage entgeht Shiffrin vorerst die Möglichkeit, den Rekord von 82 Weltcup-Siegen ihrer Landsfrau Lindsey Vonn einzustellen. Die nächsten Gelegenheiten folgen schon in den kommenden Tagen. Am Wochenende bestreiten die Frauen in Kranjska Gora in Slowenien zwei Riesenslaloms, am Dienstag danach in Flachau im Salzburgerland einen Slalom.

Das Wetter hatte schon zu Beginn der Weltcup-Saison für zahlreiche Absagen und Verschiebungen gesorgt. Die Abfahrten in Zermatt/Cervinia konnten wie die Parallelrennen in Lech/Zürs nicht durchgeführt werden. Der in Sölden geplante Riesentorlauf der Frauen wurde kurz vor dem Jahreswechsel in Semmering nachgeholt, die Männer bestritten in Lake Louise nur einen der zwei vorgesehenen Super-G. Dazu konnte auch der Super-G in Gröden nicht durchgeführt werden und es wurde die eine Abfahrt von Beaver Creek nach Gröden verlegt.

(APA)