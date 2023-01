„Charlie Hebdo“ macht sich über Mullahs lustig

(c) APA/AFP/

Die Satirezeitschrift hat eine Sondernummer mit 35 Karikaturen des iranischen Oberhaupts, Ali Khamenei, veröffentlicht. Dieser reagiert empört. Der Iran schloss ein französisches Forschungsinstitut in Teheran.

Paris. Acht Jahre nach dem Attentat auf die Redaktion von „Charlie Hebdo“, bei dem wegen der Kontroverse um Mohammed-Karikaturen zwölf Menschen getötet worden waren, publizierte die französische Satirezeitschrift eine Sondernummer mit provozierenden Karikaturen des religiösen Oberhaupts Ali Khamenei. Sie sorgen in Teheran für Aufregung. Der französische Botschafter wurde vorgeladen, das iranische Regime ließ ein französisches Forschungszentrum in Paris schließen und droht mit weiteren Reaktionen.



Diese Drohungen waren absehbar, sie lassen aber die Redaktion der Satiremagazins kalt. „Charlie Hebdo“ ist freilich bereits das Ziel von Cyberattacken, die angeblich aus Pakistan kommen. „Wir mussten damit rechnen. Solang das nicht weiter geht, ist das nicht so schlimm“, lautet der gelassene Kommentar der Redaktion.