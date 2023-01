Anna Gasser: "Zufriedenheit ist etwas ganz Schönes"

In der Luft ist Anna Gasser auf dem Snowboard in ihrem Element: Seit gut einem Jahrzehnt prägt die zweimalige Olympiasiegerin die Freestyle-Szene.

Nicht mehr Siege treiben Snowboarderin Anna Gasser an. Die Kärntnerin, 31, über Perfektion und deren Grenzen, das Umdenken im ÖSV und warum selbst Olympiagold in der Erinnerung nicht nur glänzt.

Am kommenden Wochenende wartet der Heimweltcup am Kreischberg. Wie speziell ist es, an einem Ort zu starten, den man vom Training in- und auswendig kennt?

Anna Gasser: Das ist schon ein guter Heimvorteil. Gleichzeitig ist man ein bisschen nervöser und sind die Erwartungen größer. Daheim will man wirklich ein gutes Ergebnis für die Leute holen. Es ist Druck, aber auch ein schönes Gefühl, ich freu mich darauf.

Im Herbst haben Sie in Ihrer Paradedisziplin Big Air Ihre eindrucksvolle Serie fortgesetzt: In allen 15 bisherigen Weltcups sind Sie auf dem Podest gelandet. Der Heimsieg am Kreischberg aber fehlt Ihnen noch.

Es hat auch erst einen Big-Air-Weltcup dort gegeben. (lacht) Natürlich wäre es schade, wenn diese Serie ausgerechnet zu Hause reißt, aber leicht wird es nicht, das Starterfeld ist extrem gut. Wenn ich ehrlich bin, schaut man als Sportlerin sowieso nicht auf solche Serien.