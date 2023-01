Strengere Gesetze gegen junge Täter?

Linzer Halloween-Krawalle verursachten Mehrkosten und Sachschäden. Karner erwägt neuen Tatbestand gegen Ordnungsstörer, Mikl-Leitner gegen Klimaktivisten.

Wien. Zuletzt waren es Silvesterausschreitungen in Wien Floridsdorf, die – von jugendlichen Böllerwürfen auf die Polizei bis hin zu deren Antwort – für Debatten sorgten. Davor hatte bereits die Halloween-Nacht von Linz Aufsehen erregt. Infolge der Ausschreitungen stellte die Polizei die Identität von 129 vorwiegend jugendlichen und männlichen Personen fest. Ein 21-jähriger syrischer Asylwerber und ein 19-jähriger Spanier wurden in U-Haft genommen, ein 17-jähriger Nordmazedonier auf freiem Fuß angezeigt.



Die aktuelle Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zeigt nun auch die finanziellen Folgen der Linzer Ausschreitungen auf. Karner denkt zudem einen neuen Tatbestand an, um solchen Problemen künftig besser Herr werden zu können.