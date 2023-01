Rückzug von Jack Ma beflügelt Alibaba-Aktie

Die Aktien des chinesischen Online-Händlers stiegen am Montag in Hongkong um bis zu 9,2 Prozent auf ein Sechs-Monats-Hoch von 110,90 Hongkong-Dollar.

In der Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Börsenpläne der Tochter Ant Financial steigen Anleger bei Alibaba ein. Die Aktien des chinesischen Online-Händlers stiegen am Montag in Hongkong um bis zu 9,2 Prozent auf ein Sechs-Monats-Hoch von 110,90 Hongkong-Dollar.

Auslöser der Rally war die Nachricht vom Wochenende, dass Jack Ma - Gründer von Alibaba und Ant - die Kontrolle über den Betreiber der Bezahl-App Alipay abgegeben hat. Nach Reuters-Berechnungen schrumpfen seine Stimmrechte durch Veränderungen in der Eigentümerstruktur auf 6,2 von zuvor mehr als 50 Prozent.

Allerdings wird ein neuer Anlauf von Ant für eine Börsennotierung noch einige Zeit dauern. Den chinesischen Regularien zufolge ist so ein Schritt in Hongkong frühestens ein Jahr nach einem Wechsel der Kontrollmehrheit möglich. An den festlandchinesischen Handelsplätzen ist eine Frist von bis zu drei Jahren vorgeschrieben.

Börsengang auf Regierungsdruck abgeblasen

Ende 2020 war der 37 Milliarden Dollar schwere Börsengang von Ant auf Druck der chinesischen Regierung in letzter Minute abgeblasen worden. Außerdem drängte sie das Unternehmen zu einem umfangreichen Umbau. Parallel dazu zogen die Behörden die regulatorischen Daumenschrauben bei zahlreichen weiteren Firmen an. Mit dem Wachwechsel bei Ant werde sich die Stimmung im chinesischen Internet-Sektor insgesamt verbessern, prognostizierte Anlagestratege Redmond Wong von der Saxo Bank.

Vor diesem Hintergrund stiegen die Aktien der Ant-Beteiligungen Longshine, Golden Bridge Infotech, Orbbec und Hundsun um bis zu 8,4 Prozent.

