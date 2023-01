Nun hat Biden seine eigene „Top Secret“-Affäre

Bei Joe Biden wurden Geheimpapiere aus der Amtszeit Barack Obamas entdeckt. Die Justiz überlegt Schritte gegen den Präsidenten.

New York/Washington, D. C. Es war als simple Aufräumaktion gedacht: Mehr Arbeitsfläche wurde gebraucht im Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, einem Think Tank in Washington, D. C., der Joe Bidens Namen trägt, und in dem Biden ein Büro hat. Bidens Anwälte sortierten dort Papiere – dann fanden sie den Stempel „Top Secret“. Und jetzt liegt die Sache bei der US-Justiz.

Mehrere als geheim klassifizierte Dokumente aus der Amtszeit Präsident Barack Obamas dürfte dessen damaliger Vize, der heutige Präsident, in ein privates Büro in dem Think Tank mitgenommen haben. Ein juristischer Berater des Weißen Hauses erklärte am Montagabend, es handle sich um „eine geringe Anzahl“ geheimer Dokumente, die man gefunden habe. Biden habe das Büro von Mitte 2017 bis zum Start seiner Präsidentschaftskampagne im Frühling 2019 genutzt. Seine Anwälte hätten die Unterlagen am 2. November 2022 entdeckt – also wenige Tage vor den Zwischenwahlen zum Kongress. Das Justizministerium nimmt sich nun der Causa an, das Weiße Haus sicherte volle Kooperation zu.