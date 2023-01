Junge Frau am Neujahrstag in Wien vergewaltigt

Ein Verdächtiger wurde bereits festgenommen und sitzt in U-Haft. Er ist nicht geständig. Der 22-Jährige soll die Frau zuvor mit einer Schreckschusspistole bedroht haben.

Eine junge Frau soll am Neujahrstag während einer privaten Silvesterfeier in Wien-Simmering vergewaltigt worden sein. Ein 22-jähriger Mann steht im Verdacht, die Frau mit einer Schreckschusspistole bedroht und sich danach unter Anwendung weiterer Gewalt an ihr vergangen zu haben, wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Mittwoch mitteilte. Der libysche Staatsangehörige wurde am Tag nach der Tat festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Er ist bisher nicht geständig.

Laut Polizeiangaben kannte das Opfer den mutmaßlichen Täter im Vorfeld nicht. Die beiden lernten sich zufällig bei der kleinen Feier in der Wohnung in Wien-Simmering kennen. Andere Gäste der Party bemerkten die Situation laut Haßlinger relativ schnell und halfen dem verletzten Opfer. Der Mann flüchtete daraufhin. Die Polizei nannte das genaue Alter der jungen Frau nicht. Sie sei im "Oberstufen-Alter".

Waffe und Suchtmittel sichergestellt

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, leitete die Ermittlungen ein und konnte den Tatverdächtigen mit Unterstützung der Spezialeinheit Wega am 2. Jänner in seiner Wohnung in Wien-Meidling festnehmen. Dort fanden die Beamten auch eine Waffe und Suchtmittel. Der Mann war der Polizei wegen kleinerer Eigentumsdelikte bereits bekannt.

Noch nicht gefasst sind weiterhin drei Männer, denen vorgeworfen wird, eine 17-Jährige in der Nacht vor Silvester im Wiener Stadtpark sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben. Nachdem Freundinnen der Jugendlichen nach ihr Ausschau gehalten hatten, flüchteten die Unbekannten damals und konnten noch nicht gefasst werden. Die Polizei teilte am Mittwoch auf Anfrage mit, dass es bisher keine öffentlichkeitsrelevanten neuen Informationen zu dem Fall gibt.

(APA)