76-Jähriger bei Wohnungsbrand im Bezirk Lilienfeld gestorben

Feuerwehrleute fanden den Mann leblos in seiner Wohnung.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Mehr als 50 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Bei einem Brand in einer Wohnung in Hohenberg (Bezirk Lilienfeld) ist am Donnerstag ein 76-Jähriger ums Leben gekommen. Die Flammen waren einem Polizeisprecher zufolge gegen 6.30 Uhr ausgebrochen. Bei dem Toten dürfte es sich um den Bewohner handeln. Erhebungen zur Brandursache wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich und vom Bundeskriminalamt übernommen.

Im Einsatz standen mehr als 50 Mitglieder von vier Feuerwehren. Nach Angaben des Bezirkskommandos Lilienfeld waren die Helfer unter Atemschutz in die stark verrauchte Wohnung in einem Mehrparteienhaus eingedrungen. Der Mann wurde dort leblos aufgefunden.

(APA)