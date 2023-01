„Klimaterroristen“ und „Klima-RAF“

Woher kommen die Sprachurteile über die Klimaschutz-Aktivisten?

Wer hat es zuerst gesagt? Zumindest wenn es um die Idee eines ökologisch motivierten Nachahmers der längst verblichenen deutschen Terrorgruppe Rote Armee Fraktion (RAF) geht, zeigen alle auf einen: Tadzio Müller, 47, Politikwissenschaftler und einer der auffälligeren unter den bunten Klimaschutz-Aktivisten.



„Wer Klimaschutz verhindert, schafft die grüne RAF. Oder Klimapartisanen. Oder Sabotage for Future. Wie auch immer sie sich dann nennen“, sagte er im November 2021 in einem Interview mit dem „Spiegel“. Die Schulstreiker von Fridays for Future auf dem Weg zur Terrorgruppe?