United gewann das Manchester-Derby gegen City mit 2:1

United ist die Nummer 1 von Manchester; vorerst. Aber: die Red Devils sind nur noch einen Zähler hinter dem zweitplatzierten Meister. Arsenal wirkt aber enteilt.

Manchester United hat am Samstag in der Premier League das Stadtderby gegen City für sich entschieden. Die Elf von Trainer Erik ten Hag besiegte in der 20. Runde den englischen Meister im Old Trafford mit 2:1. Bruno Fernandes (78.) und Marcus Rushford (82.) drehten die hochemotionale Partie zugunsten der Gastgeber, nachdem Jack Grealish City in Führung (60.) gebracht hatte. In der Tabelle liegen die Red Devils nur noch einen Punkt hinter dem zweitplatzierten Lokalrivalen.

United revanchierte sich damit für die 3:6-Niederlage im Herbst im ersten Saison-Derby und ist damit nun seit bereits neun Pflichtspielen ungeschlagen. Dabei sah es in der zweiten Hälfte nach einem Sieg der Gäste aus. "Joker" Grealish, der drei Minuten zuvor erst eingewechselt worden war, hatte das Team von Startrainer Pep Guardiola per Kopf nach Vorlage von Kevin de Bruyne in Führung gebracht.

Doch ein umstrittener Treffer brachte City zu Fall. Casemiro hatte den klar im Abseits stehenden Rashford bedient, der englische Teamspieler jagte auch dem Leder hinterher, überließ den Ball aber im letzten Moment Bruno Fernandez. Der Portugiese netzte unhaltbar zum Ausgleich ein. Trotz wütender City-Proteste zählte der Treffer, Referee Stuart Atwell machte passives Abseits geltend - eine äußerst heikle Entscheidung. Und United legte umgehend nach: Nach Vorarbeit von Alejandro Garnacho schoss Rashford die Red Devils zum Sieg, die damit vorläufig auf Rang drei vorstießen.