Mikaela Shiffrin: Die Retterin des Skisports

Während die Skiwelt um ihre Zukunft ringt, beschert ihr Mikaela Shiffrin die größte Rekordfahrt der Geschichte. Sie könnte damit die gesamte Branche retten.

Die Kamera ist jetzt immer dabei. Wenn Mikaela Shiffrin frühmorgens unter der Bettdecke hervorblinzelt, wenn sie Kaiserschmarrn mit Lebensgefährten Aleksander Aamodt Kilde kocht, wenn sie Thanksgiving mit der Familie feiert. Jeder Sportstar, der zu den Großen gehören will, jede Mannschaft von Rang und Namen hat inzwischen ein Kamerateam im Schlepptau, um Material für den eigenen Film, noch besser die eigene Serie zu sammeln. Im Skisport ist das nicht anders: Lindsey Vonns Abschied wurde von HBO begleitet, Aksel Lund Svindal setzte seine Karriere im Kino in Szene, Marco Odermatt ließ seinen Aufstieg von Red Bull einfangen, ja sogar Jungstar Lucas Braathen wurde von Atomic bereits mit einer eigenen Hochglanz-Serie ausgestattet.



Die persönlichste, aktuellste und außerdem geschichtsträchtigste liefert uns allerdings Mikaela Shiffrin. Ihre Serie heißt „Moving Right Along“ (YouTube) und beleuchtet in kurzen und umso eindrücklicheren Episoden Shiffrins Weg durch den laufenden Weltcupwinter. Einen Winter, der als Bühne für ihre große Rekordfahrt dient und in dem sie mit ihrem 82. Weltcupsieg zur größten Skifahrerin der Geschichte aufgestiegen ist.