Uniper verkauft Anteile an Gasnetzbetreiber BBL

Der deutsche Energiekonzern Uniper hat seine 20-prozentige Beteiligung an dem niederländischen Gasnetzbetreiber BBL Company an das spanische Unternehmen Enagas veräußert. Der Kaufpreis betrage rund 75 Millionen Euro, teilte Uniper am Montag mit. Die BBL Company sei Eigentümerin einer 235 Kilometer langen Gasverbindungsleitung zwischen den Niederlanden und Großbritannien.

Dem Deal müssten unter anderem noch die Behörden zustimmen. Die Veräußerung sei Teil der Auflagen, die die EU-Kommission nach dem Beihilferecht von dem verstaatlichten Konzern gefordert habe.

(APA)