Jennifer Lopez hatte ihr „bestes Jahr“

(c) IMAGO/NurPhoto

Erst im Sommer heiratete Lopez den Schauspieler Ben Affleck. Anlässlich ihres neuen Films gibt sie Einblick in ihr Familienleben.

Es war wohl die Promi-Hochzeit im vergangenen Jahr mit dem höchsten Nostalgie-Faktor: Hollywoodstars Jennifer Lopez und Ben Affleck heirateten - 18 Jahre nach dem Ende ihrer ersten Beziehung - im Juli. „Ich denke, (es war) das beste Jahr seit der Geburt meiner Kinder“, sagte die 53-jährige Sängerin und Schauspielerin darüber jetzt in der amerikanischen „Today“-Show.

Das Paar und die Kinder der beiden aus früheren Beziehungen seien zusammengezogen. Ihre Träume seien wahr geworden - „es war ein phänomenales Jahr“. Lopez brachte die 14 Jahre alten Zwillinge Emme und Max mit in die Ehe, Affleck hat mit seiner Ex-Frau, der Schauspielerin Jennifer Garner, drei Kinder, die 17-jährige Violet, die 14-jährige Seraphina und den 10-jährigen Samuel.

Private und berufliche Hochzeiten

Der Zeitpunkt, die eigene Eheschließung und was danach geschah, Revue passieren zu lassen, ist gut gewählt: Am Donnerstag, dem 19. Jänner, erscheint die Action-Komödie „Shotgun Wedding“, in der Lopez mitspielt.

Auch in der Komödie dreht sich, wie der Titel vorwegnimmt, alles ums Heiraten und was danach passiert. Mit Lopez standen unter anderem Josh Duhamel, Jennifer Coolidge, Cheech Marin und Lenny Kravitz vor der Kamera. Romcom-Queen Jennifer Lopez scheint also privat wie beruflich ihr Fach gefunden zu haben.

(red/APA)