NFL-Legionär Raimann auf Heimatbesuch bei den Vikings

Nach seiner ersten NFL-Saison schaute Bernhard Raimann bei seinem Ex-Klub in Wien vorbei.

Österreichs Football-Exportschlager Bernhard Raimann weilt derzeit auf Heimaturlaub und hat dabei seinem ehemaligen Club Vienna Vikings einen Besuch abgestattet. So gab es ein inniges Wiedersehen des 25-Jährigen, der gleich in seiner ersten NFL-Saison bei den Indianapolis Colts zum Starting Left Tackle avancierte, mit seinen einstigen Trainern wie Vikings-Chefcoach Chris Calaycay. "Als Spieler und Mensch ist Bernhard der Traum eines jeden Trainers", sagte Calaycay.

Der 46-Jährige, der die Vikings im Vorjahr zum Titel in der European League of Football geführt hat, kennt Raimann, seitdem dieser als 13-Jähriger im Nachwuchs startete. 2017 wurde gemeinsam der Sieg im Austrian Bowl gefeiert. "Über viele Jahre habe ich Bernhard fast jeden Tag gesehen, sieben Mal pro Woche hat er hier trainiert. Er war immer bereit, in allen Bereichen des Sports diese berühmte Extra-Meile zu gehen", so Calaycay, der die NFL-Karriere seines ehemaligen Schützlings via TV weiterverfolgt. "Das ist einfach eine Wahnsinns-Erfolgsgeschichte."

Besonders emotional verlief das Wiedersehen Raimanns am Mittwochabend mit Georg Zivko, seinem ehemaligen Klassenvorstand und Jugendtrainer. "Ich freue mich einfach unglaublich, ihn zu sehen und dass er sich trotz des kurzen Aufenthalts in Österreich Zeit genommen hat, vorbeizuschauen. Für mich war das heute Abend zweifellos eine besondere Reunion", meinte Zivko, der als Nachwuchs- und Academy-Leiter der Vikings fungiert.

Der Geschmack von zuhause

Raimann, der nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren wieder in Österreich ist und gemeinsam mit seiner Verlobten Calli anreiste, musste im Footballzentrum Ravelinstraße zahlreiche Autogramm schreiben und für Selfies mit dem Nachwuchs posieren. Was ihm am meisten in den USA fehlt? "Mamas Hausmannskost wie Frittatensuppe und Knödel. Und österreichisches Brot."

Am kommenden Montag fliegt der Zwei-Meter-Koloss bereits wieder zurück in die USA. Dann beginnt für Raimann das individuelle Training für die kommende Saison. Und er wird erfahren, wer sein neuer Headcoach wird. Die Colts suchen nämlich nach einem schwachen Jahr einen neuen Cheftrainer.

(APA)