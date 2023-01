Football-Spieler Damar Hamlin nach Herzstillstand zurück im Stadion

Rund drei Wochen nach seinem Herzstillstand lässt sich der Football-Star beim Play-off-Spiel der Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals zurück von seinen Fans bejubeln.

Football-Profi Damar Hamlin von den Buffalo Bills hat rund drei Wochen nach seinem Herzstillstand erstmals wieder ein Spiel seines Teams besucht. Ein am Sonntag vor dem Play-off-Spiel gegen die Cincinnati Bengals von den Bills veröffentlichtes Video zeigt Hamlin auf dem Weg in die Katakomben des Highmark Stadiums.

Kurz vor der Halbzeit wurde Hamlins Anwesenheit über die Stadionlautsprecher bekannt gegeben, die Menschen in Buffalo feierten den Verteidiger mit lautem Applaus und Rufen. Hamlin, der in einer Loge saß, stand auf, formte mit seinen Händen ein Herz und animierte die Zuschauer mit den Armen dazu, lauter zu jubeln, wie auf den TV-Bildern bei CBS zu sehen war.

In der Partie gegen die Bengals in der regulären Saison war der 24-Jährige am 2. Jänner in Cincinnati auf dem Spielfeld zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Eine Woche später konnte er das Krankenhaus in Cincinnati verlassen, weitere zwei Tage später folgte die Entlassung aus dem Hospital in Buffalo. Zuletzt hatte Hamlin bereits das Teamgelände und seine Kollegen besucht. Ihre Spiele hatte er im Fernsehen verfolgt.

(APA/dpa)