WWE-Gründe: Siegerentwurf für neues Stadtquartier steht fest

ARE und Signa errichten in den kommenden Jahren auf einem 5,5 Hektar großen Areal rund 500 Wohnungen. Mehrere Architekturbüros gingen als Gewinner des Wettbewerbs hervor.

Unter der Jury-Leitung von Architektin Regina Freimüller-Söllinger wurde am Montag der Siegerentwurf zur Realisierung des neuen Stadtquartiers entschieden. Insgesamt 19 Teilnehmer waren im Rahmen des einstufigen Verfahrens eingeladen, gestalterische Lösungen für fünf Baufelder zu finden. Als Gewinner gingen nun die Architekturbüros G.o.y.a., StudioVlayStreeruwitz, Einszueins, Feld72 und PLOV Architekten hervor.

• Ausstellung der Wettbewerbsergebnisse von 27.1. bis 2.2.2023 jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr in der Kremser Gasse 7, 3100 St. Pölten. (c) MICHAEL LIEBERT michael liebert photography.

Auf den „WWE Gründen“ – einem 5,5 Hektar großen Areal entlang der Traisen nahe der Viehofner Seen in St. Pölten werden in den kommenden Jahren rund 500 Wohnungen in nachhaltiger Bauweise von ARE Austrian Real Estate und Signa Development Selection errichtet.