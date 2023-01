Rodel-WM: In der Erfolgsspur zu Edelmetall

Zweimal Silber und Bronze zum Auftakt in den Sprints.

Oberhof. Nachdem es zuletzt in Weltcup und EM (drei vierte Plätze) für Österreichs Rodler nicht nach Wunsch gelaufen ist, haben sie pünktlich zum Saisonhöhepunkt wieder in die Erfolgsspur gefunden. Gleich zum Auftakt der WM in Oberhof gab es Medaillen: Die Doppelsitzer Selina Egle/Lara Kipp und Yannick Müller/Armin Frauscher sowie Jonas Müller im Einzel rasten im Sprintbewerb jeweils auf das Podest.

„Ein gewaltiges Gefühl, die Familien sind da“, frohlockte Egle nach der Fahrt zu Silber. Nur die Deutschen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal waren 16 Tausendstel schneller. Ebenfalls Silber gab es für Jonas Müller, der sich im Einsitzer dem Deutschen Felix Loch geschlagen geben musste (+0,073). Sein jüngerer Bruder Yannick Müller gewann mit Armin Frauscher Sprint-Bronze. „Damit haben wir nicht gerechnet, aber endlich haben wir unsere Leistung abgerufen.“

Heute (ab 8.25 Uhr, live, ORF Sport+) stehen die Männer- und Frauen-Doppelsitzer sowie der Frauen-Einsitzer (11.45/13.15 Uhr) in den olympischen Disziplinen auf dem Programm. (red.)

