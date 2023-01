"King James": Er erfüllt Amerikas Gier nach Superlativen

Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten staunt und strahlt: NBA-Basketballer LeBron James, 38, fliegt zu Rekorden. Er ist Amerikas neue absolute Nummer 1.

Amerikas Basketballer halten den Atem an. Denn LeBron James, der Superstar der LA Lakers, ist nur noch wenige Würfe davon entfernt, endgültig Geschichte zu schreiben. Dem 2,06 Meter großen Akteur aus Akron, US-Bundesstaat Ohio, fehlen nur noch wenige Punkte auf den „All-Time-Scoring“-Rekord, den Kareem Abdul-Jabbar mit 38.387 Zählern hält. In seiner 20. Saison in der National Basketball Association steht James, 38, vor der endgültigen Erfüllung seiner unglaublichen Karriere. „King James“, bereits zweimal Olympiasieger (2008, 2012) und viermaliger NBA-Champion mit drei Klubs (Miami, Cleveland, LA), fehlten – mit Stand Samstag – nur noch 157 Punkte auf diesen magischen Meilenstein. Was von Experten für unmöglich gehalten wurde, dribbelte der Basketballer in traumhafte Wirklichkeit.

Spätestens Anfang der zweiten Februarwoche ist es so weit, dann ist James endgültig die Nummer eins in Amerika. Was Jabbar ebenso in zwanzig Saisonen (aber 1560 Partien) geschafft hat, erreicht James womöglich nach 1411 Spielen.