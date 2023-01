Diskonter Lidl investiert weitere Milliarden in Großbritannien

(c) IMAGO/i Images (IMAGO/Martyn Wheatley / i-Images)

Lidl und der Rivale Aldi steuern in Großbritannien auf Wachstumskurs.

Der deutsche Diskonter Lidl nimmt für seine weitere Expansion am britischen Markt Milliarden von Pfund in die Hand. Lidl wolle im laufenden Jahr rund vier Milliarden Pfund (4,6 Milliarden Euro) investieren, teilte das Unternehmen am Montag mit. Noch 2019 hatte die Kette angekündigt, von 2020 bis 2025 rund 15 Milliarden Pfund auf der Insel investieren zu wollen. Nun könnte sich diese Summe auf insgesamt rund 17 Milliarden Pfund belaufen.

Lidl und der Rivale Aldi steuern in Großbritannien auf Wachstumskurs. Die beiden Diskonter, die auch in Österreich tätig sind, profitieren davon, dass die Verbraucher angesichts einer hohen Inflation in Großbritannien bei Lebensmitteln verstärkt auf den Preis achten.

