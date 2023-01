Kate Winslet und Hugh Grant drehen gerade in Wien

Für die Serie "The Palace“ ist eine 200 Personen starke Filmcrew für mehrere Wochen in Wien. Showrunner und Autor ist Will Tracy ("Succession"), Stephen Frears ("High Fidelity") führt Regie.

Österreichs Bundeshauptstadt ist seit heute, Montag, Schauplatz einer großen Serienproduktion. Konkret wird laut Medienberichten bis 2. Februar im Gartenpalais Liechtenstein im 9. Wiener Gemeindebezirk an der HBO-Serie "The Palace" mit Kate Winslet und Hugh Grant gedreht. Wohin die rund 200 Personen starke Filmcrew anschließend zieht, ist noch geheim. Aber der Tross bleibt in Wien, verriet Marijana Stoisits, Geschäftsführerin der Vienna Film Commission, dem "Kurier".

"Mehrere Wochen wird hier gedreht, das ist schon sehr bemerkenswert. Und für den Filmstandort Wien und für die hier ansässige Filmwirtschaft ist das wirklich eine großartige Geschichte", so Stoisits. Entscheidender Faktor, dass neben England auch in Österreich an der Serie gedreht werde, sei das mit 1. Jänner in Kraft getretene Filmanreizmodell.

Wann "The Palace" erscheint, ist noch nicht bekannt. Im Zentrum der Handlung dürfte ein autoritäres Regime stehen und wie sich dieses innerhalb eines Jahres aufzulösen beginnt. Showrunner und Autor ist Will Tracy ("Succession"), Stephen Frears ("High Fidelity") führt Regie.

(APA)