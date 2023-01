Schärdinger senkt Butterpreise, Spar und Rewe wollen nachziehen

Die Marke der Molkerei Berglandmilch will die Preise um sechs Prozent senken. Spar und Rewe kündigten bereits an, die niedrigeren Preise an die Kundschaft weiterzugeben.

Die Marke Schärdinger von Österreichs größter Molkerei Berglandmilch will mit Anfang Februar ihre Butterpreise um sechs Prozent senken, wie die Molkerei am Montag bekanntgab. Gelten soll die Preissenkung gegenüber allen Handelspartnern in Österreich. Man gehe davon aus, dass die Lebensmittelhändler die niedrigeren Preise an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben. Spar und Rewe kündigten dies bereits an.

Die beiden größten Lebensmittelhandelsgruppen in Österreich, Spar und Rewe (Billla, Billa Plus, Penny), wollen die niedrigeren Preise an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergeben, wie sie mitteilten. "Selbstverständlich werden wir die Preisvorteile unverzüglich und vollumfänglich an unsere Kund:innen weitergeben", so ein Sprecher der Rewe-Gruppe. "Wir sind gerade in den Verhandlungen mit Schärdinger und werden natürlich so schnell wie möglich die Butterpreise entsprechend senken", teilte eine Spar-Sprecherin mit. Sie verwies auch darauf, dass die Kette ihre Butterpreise jüngst bereits gesenkt habe.

