Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat in den USA ein sechsmonatiges Visum beantragt. Das bestätigte am Montag die auf Visumsfragen spezialisierte US-Anwaltskanzlei AG Immigration. Bolsonaro war Ende Dezember zum Ablauf seiner Amtszeit nach Florida geflogen, Tage später stürmten Anhänger des rechtsradikalen Politikers den Präsidentenpalast in Brasília.

