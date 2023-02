Und was, wenn die Ukraine nie EU-Mitglied wird?

Die Spitzen der EU-Institutionen stärken der ukrainischen Regierung seit dem russischen Überfall entschlossen den Rücken. Doch ihr historischer Besuch in Kiew legt offen, wie sehr Anspruch und Wirklichkeit derzeit auseinanderklaffen.

Das gab es noch nie: erstmals reist fast das gesamte Kollegium der Europäischen Kommission in ein Land, das im Krieg ist (Vizepräsident Frans Timmermans bleibt als „Designated Survivor“ in Brüssel, um die Fortführung der Amtsgeschäfte sicherzustellen, falls das passiert, wovon alle hoffen, dass es nicht passiert...). Am Donnerstag trifft Präsidentin Ursula von der Leyen mit fast ihrer kompletten Truppe die Regierung der Ukraine. Tags darauf findet ebenfalls in Kiew der EU-Ukraine-Gipfel statt, bei dem von der Leyen und Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, die Union vertreten werden, wenn Wolodymyr Selenskij ihnen seine Wünsche vorträgt.

Deren größter: ein rascher EU-Beitritt.