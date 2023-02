Die Reifeprüfung der „Gunners“

Arsenal Football Club lieferte eine bisher überragende Premier-League-Saison, in Nordlondon träumen sie vom Titel. Doch das 0:1 gegen Everton war ein herber Dämpfer.

Ende Jänner, Nordlondon: Eine Menschenmasse schiebt sich nach Schlusspfiff vorbei an der Heimstätte des Arsenal Football Club. Ein Teil der Fans wird zur U-Bahn eilen. Der andere in die nahen Pubs und einen heben auf diesen Last-minute-Sieg, den Arsenal 20 Minuten zuvor gegen Rekordmeister Manchester United errungen hat. Geplauder mit einem Arsenal-Anhänger vor der Arena: Ob er glaubt, dass sein Klub heuer die Liga gewinnen kann. Der Mann antwortet mit gespielter Empörung: „Don't say it! Don't say it!“ Magisches Denken: Man redet nicht über den möglichen Meistertitel.

Aber man denkt daran.