Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Nehammer droht mit Blockade von EU-Gipfelerklärung: Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat damit gedroht, die gemeinsame Abschlusserklärung der EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen in dieser Woche zu blockieren, falls keine konkreten Vereinbarungen zu Migrationsfragen erzielt werden. „Leere Worthülsen werden nicht ausreichen“, sagt Nehammer. Mehr dazu.

Zahl der Erdbebenopfer steigt auf über 8170: Die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet ist weiter gestiegen. Es ist eine Katastrophe, die sich ohne Zusammenhalt nicht überwinden lässt, schreibt Duygu Özkan in der Morgenglosse. Doch es gibt auch Hoffnung: Rettungskräfte haben in der Südosttürkei eine Frau 52 Stunden nach dem schweren Erdbeben lebend unter den Trümmern geborgen. Mehr dazu.

Rekord-Drogenfund vor Neuseeland: Die neuseeländischen Behörden haben mehr als drei Tonnen Kokain beschlagnahmt, die im Pazifik vor dem Inselstaat trieben. Nach Angaben von Polizeichef Andrew Coster haben die Drogen einen geschätzten Wert von 500 Millionen neuseeländischen Dollar (294 Millionen Euro). Es handle sich um den größten Fund illegaler Drogen in der Geschichte des Landes. Mehr dazu.

Biden ruft zur Zusammenarbeit auf: Schlechte Umfragewerte scheinen den US-Präsidenten bei seiner Rede zur Lage der Nation nicht zu stören: Selbstbewusst stand Joe Biden am Dienstagabend vor dem Kongress. Seine Versprechen klingen nach mehr Staat - und mehr Steuern für Reiche. Elisabeth Postl hat die Ansprache analysiert.

War es ein Kuss auf den Mund? Die Begrüßung von First Lady Jill Biden und dem Ehemann von US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei der Rede zur Lage der Nation von Präsident Joe Biden hat zu wilden Spekulationen geführt: Auf einem Video wirkt es so, als würden sich die 71-Jährige und der 58-jährige Second Gentleman auf die Lippen küssen. Mehr dazu.

Revival der Schwarzarbeit? Hohe Inflation und zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit treiben immer mehr Menschen in die Schwarzarbeit. Die in Österreich hohe Abgabenquote trägt ihr Übriges dazu bei. Und trotzdem sind wir ein Musterschüler in Sachen Schattenwirtschaft. Wie geht das zusammen? Eine Diskussion zwischen David Freudenthaler und Aloysius Widmann im Podcast.

Neue Lockungen für die Hausfrau: Heute vor 90 Jahren machte die „Neue Freie Presse“ eine Beobachtung: Obgleich gerade die „weiße Woche“ schlug, waren enorm viele farbenkräftige „Trophäen“ in der Stadt unterwegs. Eine Zeitreise. [premium]